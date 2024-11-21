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Россия столкнулась с нехваткой яблок

Экономика

Россия, будучи одним из крупнейших аграрных государств, столкнулась с дефицитом яблок. Об этом сообщает MSK1.RU.

Россия столкнулась с нехваткой яблок
Фото: Freepik by karlyukav, PDM

В начале октября Россельхознадзор проинформировал о том, что урожай яблок в центральных и северо-западных регионах составит лишь 30–40% от обычного объёма из-за майских заморозков.

Минсельхоз снизил прогноз по производству яблок на этот год с 1,8 миллиона до 1,5 миллиона тонн, но затем скорректировал его до 1,6 миллиона тонн.

Из-за нехватки яблок цены на них растут. По информации Росстата, с начала 2024 года средняя цена на яблоки в России увеличилась на 12,8%. 

Чтобы решить проблему дефицита, российское правительство разработало планы по увеличению импорта яблок из разных стран, включая Азербайджан, Армению, Турцию, Сербию, КНДР, Белоруссию, Приднестровье.

За первую половину 2024 года одним из главных поставщиков яблок в Россию стал Азербайджан, отправив на российский рынок 22 тысячи тонн фруктов.

Уточнения

Поставщик (заимств вендор) — это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.
 

Регио́н (лат. regio — «страна», «область») — слово (термин, в отдельных науках), используемое для обозначения участка суши или воды, который можно отделить от другого участка (например, того, внутри которого он находится) по ряду определённых критериев.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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