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Около 80% мёда в России оказалось подделкой

1:05
Экономика

Роскачество провело исследование качества меда, выявив, что около 80% продукции на рынке России фальсифицировано.

Около 80% мёда в России оказалось подделкой
Фото: Freepik is licensed under Free license

Анализу подверглись 21 торговая марка, представленная в различных регионах России. Из них лишь четыре бренда соответствовали обязательным законодательным стандартам без нарушений.

Основными проблемами стали добавление сахарного сиропа, несоответствие ботанического происхождения и использование некорректных методов обработки, что приводит к превышению норм канцерогенов, сообщает "Парламентская газета".

В ходе проверок были выявлены значительные нарушения, включая несоответствие заявленной маркировки фактическому составу продукта. Например, под видом натурального гречишного меда часто продавали более дешевый подсолнечниковый.

Роскачество вынесло предостережения производителям и приостановило действие деклараций на продукцию нескольких компаний. Большинство нарушителей отчитались об исправлении ошибок.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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