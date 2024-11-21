Около 80% мёда в России оказалось подделкой

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Роскачество провело исследование качества меда, выявив, что около 80% продукции на рынке России фальсифицировано.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Анализу подверглись 21 торговая марка, представленная в различных регионах России. Из них лишь четыре бренда соответствовали обязательным законодательным стандартам без нарушений.

Основными проблемами стали добавление сахарного сиропа, несоответствие ботанического происхождения и использование некорректных методов обработки, что приводит к превышению норм канцерогенов, сообщает "Парламентская газета".

В ходе проверок были выявлены значительные нарушения, включая несоответствие заявленной маркировки фактическому составу продукта. Например, под видом натурального гречишного меда часто продавали более дешевый подсолнечниковый.

Роскачество вынесло предостережения производителям и приостановило действие деклараций на продукцию нескольких компаний. Большинство нарушителей отчитались об исправлении ошибок.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.



Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.