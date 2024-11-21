Около 80% мёда в России оказалось подделкой

Роскачество провело исследование качества меда, выявив, что около 80% продукции на рынке России фальсифицировано.
Анализу подверглись 21 торговая марка, представленная в различных регионах России. Из них лишь четыре бренда соответствовали обязательным законодательным стандартам без нарушений.
Основными проблемами стали добавление сахарного сиропа, несоответствие ботанического происхождения и использование некорректных методов обработки, что приводит к превышению норм канцерогенов, сообщает "Парламентская газета".
В ходе проверок были выявлены значительные нарушения, включая несоответствие заявленной маркировки фактическому составу продукта. Например, под видом натурального гречишного меда часто продавали более дешевый подсолнечниковый.
Роскачество вынесло предостережения производителям и приостановило действие деклараций на продукцию нескольких компаний. Большинство нарушителей отчитались об исправлении ошибок.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.
Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».
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