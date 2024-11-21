Названы действенные способы! Как увеличить размер пенсии в России

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам сенатора Ольги Епифановой, россияне, которые решат отложить выход на пенсию по старости на пять лет, могут повысить размер своих выплат почти на 40%.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Это возможно благодаря увеличению страховой пенсии за каждый дополнительный рабочий год после достижения пенсионного возраста.

Епифанова также отметила, что для повышения размера пенсии можно докупить пенсионные баллы, подав заявление в Пенсионный фонд России и уплачивая дополнительные взносы, помимо обязательных, которые отчисляет работодатель, пишет РИА "Новости".

Другим вариантом увеличения пенсии является участие в добровольных пенсионных программах, которые позволяют получить дополнительную пенсию от негосударственных пенсионных фондов за счет личных взносов.

Также возможным способом увеличения страховых взносов является работа по совместительству, когда взносы в Пенсионный фонд поступают от двух работодателей одновременно.

Уточнения

Пенсионный фонд (англ. Pension fund) — фонд, предназначенный для осуществления выплат пенсий по старости или по инвалидности.



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