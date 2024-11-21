Названы действенные способы! Как увеличить размер пенсии в России

По словам сенатора Ольги Епифановой, россияне, которые решат отложить выход на пенсию по старости на пять лет, могут повысить размер своих выплат почти на 40%.
Это возможно благодаря увеличению страховой пенсии за каждый дополнительный рабочий год после достижения пенсионного возраста.
Епифанова также отметила, что для повышения размера пенсии можно докупить пенсионные баллы, подав заявление в Пенсионный фонд России и уплачивая дополнительные взносы, помимо обязательных, которые отчисляет работодатель, пишет РИА "Новости".
Другим вариантом увеличения пенсии является участие в добровольных пенсионных программах, которые позволяют получить дополнительную пенсию от негосударственных пенсионных фондов за счет личных взносов.
Также возможным способом увеличения страховых взносов является работа по совместительству, когда взносы в Пенсионный фонд поступают от двух работодателей одновременно.
Пенсионный фонд (англ. Pension fund) — фонд, предназначенный для осуществления выплат пенсий по старости или по инвалидности.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире.
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