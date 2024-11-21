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Рост доходов россиян подтолкнул рынок ювелирных изделий к росту

0:59
Экономика

В России наблюдается увеличение расходов на покупку ювелирных изделий. Согласно данным обзора ЦМАКП, составленного на основе информации от "СберИндекса", за неделю с 28 октября по 3 ноября траты россиян на украшения возросли на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост доходов россиян подтолкнул рынок ювелирных изделий к росту
Фото: commons.wikimedia.org by BENAISSAAMINE, PDM

Этот рост связан с повышением доходов населения. Росстат сообщает, что в первой половине 2024 года средняя зарплата россиян увеличилась на 18% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 83,5 тыс. рублей, пишут "Известия".

Кроме того, по итогам первого квартала 2024 года рынок ювелирных изделий в России вырос на 32,8% в денежном выражении, составив 106,5 млрд рублей.

Уточнения

Ювели́рное изде́лие Ювели́рное искусств  — существенна связь двух английских слов: англ. jewel — драгоценный камень и англ. jeweller — ювелир

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных процессах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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