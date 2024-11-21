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США при Трампе могут разжечь торговую войну с Европой

0:50
Экономика

Газета The Washington Post предупредила о возможных экономических последствиях для Европейского Союза (ЕС) в случае введения пошлин, которые планирует ввести избранный президент США Дональд Трамп.

США при Трампе могут разжечь торговую войну с Европой
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Такие меры могут привести к значительному ущербу для экономики стран ЕС и усугубить отношения с Вашингтоном.

Эксперты издания отмечают, что Европу может затронуть торговая война, инициированная администрацией Трампа. Для ЕС, который является крупнейшим торговым партнером США и важным стратегическим союзником, пошлины могут стать серьёзным вызовом.

В статье также подчёркивается, что протекционистская политика Трампа может привести к экономическому спаду в Европе и осложнить взаимные союзнические связи.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп— американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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