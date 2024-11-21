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Россия вновь возглавила список крупнейших поставщиков газа в ЕС

1:05
Экономика

В сентябре 2024 года Россия вновь заняла ведущие позиции на рынке газа Европы, впервые с 2022 года став основным поставщиком.

Россия вновь возглавила список крупнейших поставщиков газа в ЕС
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Согласно информации РИА Новости, на основании данных Евростата, доля России в общем объёме газовых поставок в Европейский Союз составила 23,7%.

По данным агентства, из общего объема газа, поступившего в ЕС, 60% было трубопроводным, а оставшиеся 40% — сжиженным газом.

В денежном выражении Европа закупила российского газа на сумму €1,4 млрд, что на 33% больше по сравнению с августом. Такого уровня поставок не было с мая 2022 года, когда доля российского газа в европейском импорте составила 22,9%.

В то же время, вторым по объемам поставщиком газа в ЕС оказался Алжир, а на третьем месте — США.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии. Россия — крупнейшее государство в мире, её территория в международно признанных границах составляет 17 098 246 км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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