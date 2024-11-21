$6,2 млн за банан: в Нью-Йорке нашёлся ценитель современного искусства

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Итальянский художник Маурицио Каттелан вновь привлек внимание арт-мира: его провокационная работа "Комик", представляющая собой банан, приклеенный к стене с помощью клейкой ленты, была продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордные 6,2 миллиона долларов, сообщает Bloomberg.

Фото: Sotheby’s by Maurizio Cattelan, PDM

Первоначально представленная на Art Basel в Майами в 2019 году, эта концептуальная инсталляция вызвала бурные обсуждения о природе и ценности современного искусства. Тогда работа была продана за 120 000 долларов, что уже считалось значительной суммой для столь минималистичного произведения.

Каттелан, известный своими сатирическими и провокационными работами, такими как золотой унитаз "Америка", использовал работу "Комик" для критики потребительской культуры и восприятия искусства в обществе. Интересно, что покупатель не получает сам банан, а приобретает сертификат подлинности и инструкции по установке, позволяющие воссоздать инсталляцию с использованием свежих фруктов.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира.



Современное искусство (англ. contemporary art) — совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века, в период постмодернизма.



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