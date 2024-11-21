Венгрия не спешит заменить Россию на другие источники нефти

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Венгерская нефтехимическая компания MOL заявила о своем намерении продолжать поставки российской нефти на свои заводы через трубопровод "Дружба", несмотря на давление со стороны Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org by Quartl, CC BY-SA 3.0

В компании подчеркивают, что альтернативные источники сырья не могут полностью заменить российскую нефть, особенно для словацких НПЗ. MOL отмечает, что процесс перехода на другие виды нефти требует значительных инвестиций — более 500 миллионов евро — и нескольких лет модернизации, чтобы к 2027 году заводы могли перерабатывать нефть других поставщиков. Однако компания настаивает, что выбор поставщиков должен оставаться за ней, а не определяться политическими требованиями Брюсселя. MOL также указывает на отсутствие помощи со стороны ЕС в реализации этих изменений, что значительно осложняет ситуацию.

Венгрия, в свою очередь, продолжает отстаивать свое право на самостоятельное принятие решений по энергетической безопасности, оставаясь привязанной к поставкам из России в текущих условиях.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, Венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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