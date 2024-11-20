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Россиянам назвали самые опасные для экологии телевизоры

1:10
Экономика

Российский экологический оператор (РЭО) назвал телевизоры с люминесцентной подсветкой наиболее опасным видом отходов электроники.

Россиянам назвали самые опасные для экологии телевизоры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В России ежегодно образуется около 1,5 млн тонн электронного и электрического мусора, однако перерабатывается лишь 5%. Большая часть приходится на бытовую технику, включая телевизоры. Особую опасность представляют ЖК-дисплеи с CCFL-подсветкой, содержащие до 3,5 мг ртути в каждой лампе. Попадание ртути в почву и воду ведет к загрязнению тяжелыми металлами, а её пары смертельно опасны для здоровья человека, сообщает ТАСС.

В РЭО подчеркивают важность извлечения токсичных компонентов, таких как ртуть, свинец и кадмий, на этапе предварительной обработки электронных отходов. Проблемы возникают из-за повреждений ламп при транспортировке и хранении техники. Чтобы минимизировать риски, на участках переработки необходим строгий контроль уровня ртути в воздухе для обеспечения безопасности рабочих.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Телеви́зор телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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