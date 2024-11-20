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Вашингтон заявил о намерении списать $4,65 млрд долга Украины

Экономика

Вашингтонская администрация намерена списать часть государственного долга Украины в размере $4,65 млрд, однако окончательное решение будет зависеть от позиции конгресса США, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга.

Вашингтон заявил о намерении списать ,65 млрд долга Украины
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, PDM

Он отметил, что списание долгов предусмотрено законодательством, согласно которому администрация может самостоятельно принимать такое решение, если конгресс не выразит возражения. Решение о списании связано с одобренным ранее пакетом экономической помощи Украине, включавшим в себя как гранты, так и займы.

Миллер выразил сомнение в том, что конгресс, известный широкой поддержкой оказания помощи Украине обеими партиями, примет резолюцию, блокирующую инициативу. Тем не менее, администрация готова подчиниться решению законодателей, если такое несогласие всё же будет выражено, сообщает ТАСС.

Миллер подчеркнул, что действия правительства полностью соответствуют законодательству, и выразил уверенность в дальнейшем согласии между ветвями власти по этому вопросу.

Уточнения

Вашингто́н (также Ва́шингтон; англ. Washington, D.C.) — город, столица Соединённых Штатов Америки.

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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