Аналитики составили портрет заёмщика: лидируют женщины среднего возраста

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

По итогам кредитования россиян в октябре аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ) составили портрет среднестатистического заемщика. Выяснилось, что больше всего кредитов было выдано банками россиянам в возрасте от 25 до 45 лет.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Индивидуальный кредитный рейтинг (ИКР) заемщика составил в октябре 735 баллов, что на 1 пункт ниже, чем в сентябре. Самый низкий кредитный рейтинг оказался у молодых людей до 25 лет (662 балла), у россиян старше 65 лет — 781 балл, то есть кредитный рейтинг самый высокий.

На долю россиян в возрасте 45-65 лет пришлось 25% от общего количества выданных банками кредитов. Молодые люди до 25 лет оформили 15% от общего количества кредитов. На долю россиян старше 65 лет выпало всего 4%.

53% кредитных договоров были заключены женщинами.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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