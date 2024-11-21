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В Австралии гигантам социальных сетей грозят штрафы в размере 32 миллионов долларов

1:00
Экономика

Согласно законопроекту, крупные технологические компании будут обязаны принимать разумные меры для предотвращения создания детьми учётных записей, а на компании, систематически нарушающие законодательство, будут налагаться штрафы, сообщает Bloomberg.

В Австралии гигантам социальных сетей грозят штрафы в размере 32 миллионов долларов
Фото: commons.wikimedia.org by Світлана Саноцька, CC BY-SA 4.0

Исключения будут для определённых видов онлайн-сервисов, включая приложения для обмена сообщениями, игровые онлайн-платформы, а также сервисы, связанные со здоровьем и образованием.

Согласно законодательству Австралии, детям младше 16 лет будет запрещено создавать аккаунты в соцсетях.

Австралия следует примеру ряда других стран, которые пытаются ограничить доступ детей к социальным сетям, но с переменным успехом.

В Норвегии минимальный возраст для использования социальных сетей составляет 13 лет, однако, согласно опросам, более 70% 11-летних детей в стране всё равно пользуются популярными платформами.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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