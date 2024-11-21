В Австралии гигантам социальных сетей грозят штрафы в размере 32 миллионов долларов

Согласно законопроекту, крупные технологические компании будут обязаны принимать разумные меры для предотвращения создания детьми учётных записей, а на компании, систематически нарушающие законодательство, будут налагаться штрафы, сообщает Bloomberg.
Исключения будут для определённых видов онлайн-сервисов, включая приложения для обмена сообщениями, игровые онлайн-платформы, а также сервисы, связанные со здоровьем и образованием.
Согласно законодательству Австралии, детям младше 16 лет будет запрещено создавать аккаунты в соцсетях.
Австралия следует примеру ряда других стран, которые пытаются ограничить доступ детей к социальным сетям, но с переменным успехом.
В Норвегии минимальный возраст для использования социальных сетей составляет 13 лет, однако, согласно опросам, более 70% 11-летних детей в стране всё равно пользуются популярными платформами.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
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После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.