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Бомбовый циклон парализовал три американских штата

Экономика

Ураган со скоростью 80 км/час повалил деревья и линии электропередач в трех американских штатах.

Бомбовый циклон парализовал три американских штата
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_Katrina_GOES_August_29.jpg by APOD

По данным Poweroutage. us, более 530 000 домов и предприятий в США (штаты Вашингтон, на юго-западе Орегона и в Северной Калифорнии) остались без электричества, в школах отменены занятия, сообщает Reuters.

Ураганный ветер и сильный дождь также повредили энергосистему в канадской провинции Британская Колумбия на тихоокеанском побережье и отключили электричество примерно для 225 000 потребителей во вторник вечером, по данным поставщика электроэнергии BC Hydro. К утру среды около 100 000 потребителей, в основном на острове Ванкувер, оставались без электричества.

Ураган, получивший название "бомбовый циклон", усиливается в течение 24 часов — холодная воздушная масса из полярных регионов сталкивается с тёплым тропическим воздухом, в метеорологи такое явление называют "бомбогенезом".

Уточнения

Цикло́н (от др.-греч. κυκλῶν — «вращающийся») — воздушная масса в виде атмосферного вихря с вертикальной осью огромного (от сотен до нескольких тысяч километров) диаметра с пониженным давлением воздуха в его центре.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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