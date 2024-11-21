В Японии жители Кумамото испытывают проблемы с водоснабжением из-за работы тайваньского завода по изготовлению чипов

Подземные воды префектуры Кумамото (Япония) являются практически единственным источником питьевой и бытовой воды для 1 миллиона жителей, включая город Кумамото, сообщает The Japan Times.

Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Кроме этого, воду активно используют в сельском хозяйстве и промышленности.

Грунтовые воды нигде более так не используются широко, как в префектуре Кумамото. Такое изобилие грунтовых вод объясняется тем, что в древнее время вулкан Асо активно извергался, и вулканическая порода, как губка, "всасывает" влагу после ливней.

Однако появление в Кумамото компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., привлечённой всесторонними усилиями правительства по возрождению японской индустрии производства микросхем, грозит чрезмерным использованием воды, которая и без того необходима для рисовых полей.

Уточнения

Водоснабже́ние — подача поверхностных или подземных вод потребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.



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