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В Белом доме может появиться должность для контроля криптовалют

0:46
Экономика

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает создание новой должности, которая впервые в истории американской администрации будет отвечать за политику в сфере криптовалют.

В Белом доме может появиться должность для контроля криптовалют
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, CC BY 2.0

По данным агентства Bloomberg, на данный момент идет активный отбор кандидатов на этот пост. Если должность будет утверждена, Белый дом получит должностное лицо, которое займется курированием вопросов, связанных с развитием криптовалютной политики, включая регулирование и использование цифровых активов.

Эта инициатива отражает растущую значимость криптовалют в экономической и политической повестке США, а также стремление Вашингтона к более структурированному подходу в управлении цифровыми активами.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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