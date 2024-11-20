В Белом доме может появиться должность для контроля криптовалют

Команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает создание новой должности, которая впервые в истории американской администрации будет отвечать за политику в сфере криптовалют.
По данным агентства Bloomberg, на данный момент идет активный отбор кандидатов на этот пост. Если должность будет утверждена, Белый дом получит должностное лицо, которое займется курированием вопросов, связанных с развитием криптовалютной политики, включая регулирование и использование цифровых активов.
Эта инициатива отражает растущую значимость криптовалют в экономической и политической повестке США, а также стремление Вашингтона к более структурированному подходу в управлении цифровыми активами.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.
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