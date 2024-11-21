Матвиенко предложила развивать рынок доступного арендного жилья в России

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила развивать рынок доступного арендного жилья в России и оказать строительной отрасли адресную поддержку, сообщают "Вести".

Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

"Нужен комплекс мер по развитию арендного жилья.<…> Вообще арендное жилье надо нам более активно в стране развивать. Коллеги, это мировая практика. Здесь мы не дорабатываем", — заявила Матвиенко в рамках правительственного часа с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на заседании Совета Федерации.

Она также отметила, что строительная отрасль нуждается в точечных мерах поддержки. По её словам, сокращение сроков строительства стало возможным благодаря устранению бюрократических барьеров.

"Важно сохранить темпы, не сбавить их, как бы ни было сложно. Если пойдет ухудшение ситуации, она может быстро ухудшаться, а восстановить ее потом будет гораздо сложнее. Поэтому нужно предупредить риски, которые могут сейчас появиться", — подчеркнула Матвиенко, обращаясь к Хуснуллину.

Ранее спикер предложила Хуснуллину стать примером для граждан и оплатить налоги за восемь лет проживания в незарегистрированном доме. Сам вице-премьер признался, что не мог зарегистрировать дом из-за проблем с подключением к трансформаторной подстанции и был вынужден оформить его как строительную площадку.

Матвиенко добавила, что длительная несвоевременная регистрация недвижимости остаётся серьёзной проблемой, особенно когда недостроенные дома формально остаются таковыми годами.

Уточнения

Валенти́на Ива́новна Матвие́нко (в девичестве Тю́тина, род. 7 апреля 1949, Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский политический и государственный деятель, дипломат.



Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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