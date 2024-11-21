Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Серебро будет всегда сияющим, если чистить его этим способом
В Японии жители Кумамото испытывают проблемы с водоснабжением из-за работы тайваньского завода по изготовлению чипов
Профсоюз Volkswagen предложил оптимальный вариант выхода из кризиса
Гигантский круизный лайнер «Anthem of the Seas» привез на Пхукет 4.000 туристов
Как создать балансированный рацион для домашней кошки
Все удивляются эластичности этого теста для пельменей всего из двух ингредиентов
Почему дети и беременные не должны пить сырое молоко
Почему лучше отказаться от сахара в чае
Стоит ли тренироваться во время жесткой диеты? Ответила эксперт

Матвиенко предложила развивать рынок доступного арендного жилья в России

1:40
Экономика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила развивать рынок доступного арендного жилья в России и оказать строительной отрасли адресную поддержку, сообщают "Вести".

Матвиенко предложила развивать рынок доступного арендного жилья в России
Фото: unsplash.com by Redd Angelo reddangelo16, PDM

"Нужен комплекс мер по развитию арендного жилья.<…> Вообще арендное жилье надо нам более активно в стране развивать. Коллеги, это мировая практика. Здесь мы не дорабатываем", — заявила Матвиенко в рамках правительственного часа с участием вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на заседании Совета Федерации.

Она также отметила, что строительная отрасль нуждается в точечных мерах поддержки. По её словам, сокращение сроков строительства стало возможным благодаря устранению бюрократических барьеров.

"Важно сохранить темпы, не сбавить их, как бы ни было сложно. Если пойдет ухудшение ситуации, она может быстро ухудшаться, а восстановить ее потом будет гораздо сложнее. Поэтому нужно предупредить риски, которые могут сейчас появиться", — подчеркнула Матвиенко, обращаясь к Хуснуллину.

Ранее спикер предложила Хуснуллину стать примером для граждан и оплатить налоги за восемь лет проживания в незарегистрированном доме. Сам вице-премьер признался, что не мог зарегистрировать дом из-за проблем с подключением к трансформаторной подстанции и был вынужден оформить его как строительную площадку.

Матвиенко добавила, что длительная несвоевременная регистрация недвижимости остаётся серьёзной проблемой, особенно когда недостроенные дома формально остаются таковыми годами.

Уточнения

Валенти́на Ива́новна Матвие́нко (в девичестве Тю́тина, род. 7 апреля 1949, Шепетовка, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский политический и государственный деятель, дипломат.

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Шоу-бизнес
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима Аудио 
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло
Авто
Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло Аудио 
Популярное
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время

После того, как Агата Муцениеце рассказала о проблемах в воспитании сына, Павел Прилучный показал, как он проводит время с 11-летним Тимофеем.

После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Стало известно, можно ли было спасти Владимира Лёвкина от смерти
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Последние материалы
В Японии жители Кумамото испытывают проблемы с водоснабжением из-за работы тайваньского завода по изготовлению чипов
Профсоюз Volkswagen предложил оптимальный вариант выхода из кризиса
Гигантский круизный лайнер «Anthem of the Seas» привез на Пхукет 4.000 туристов
Как создать балансированный рацион для домашней кошки
Все удивляются эластичности этого теста для пельменей всего из двух ингредиентов
Почему дети и беременные не должны пить сырое молоко
Почему лучше отказаться от сахара в чае
Стоит ли тренироваться во время жесткой диеты? Ответила эксперт
Пять секретов, как похудеть без жестких ограничений
Водка для растений — необычные способы ухода за комнатными цветами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.