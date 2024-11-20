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Для чего поддерживается высокий курс доллара и почему он выгоден бюджету России

1:19
Экономика

Олег Калманович, главный аналитик финансовой компании Neomarkets, в интервью изданию 86.ru рассказал, какой курс доллара наиболее благоприятен для российского бюджета на сегодня.

Для чего поддерживается высокий курс доллара и почему он выгоден бюджету России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению эксперта, до конца декабря курс доллара будет находиться в пределах 99,5-100 рублей. Что касается евро, то он тоже поднимется — до 102-106 рублей.

Ожидается, что доллар будет получать поддержку на уровне 95-96 рублей, так что, если и будут колебания, то вряд ли он опустится ниже этого порога.

Курс доллара около 100 рублей считается комфортным для российского бюджета и не требует серьезного вмешательства финансовых регуляторов.

Это связано с тем, что высокая стоимость доллара помогает компенсировать снижение объемов экспортных операций, которое наблюдается из-за санкций.

В России высокий курс доллара поддерживается для наполнения государственного бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Более высокий курс выгоден при продаже энергоресурсов за границу, так как это увеличивает поступления в рублевом эквиваленте, особенно в условиях ограниченного импорта, отметил аналитик.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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