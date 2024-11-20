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Абхазия ищет средства для оплаты электроэнергии из России

1:11
Экономика

Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба провел совещание с членами правительства, на котором обсудили вопрос оплаты коммерческого перетока электроэнергии из России, сообщает РИА Новости.   

Абхазия ищет средства для оплаты электроэнергии из России
Фото: flickr.com by Matt Wiebe, CC BY 2.0

На встрече вице-премьеры доложили о текущей работе по своим направлениям. Основное внимание уделили ситуации с оплатой поставок электроэнергии из РФ. Как уточнили в пресс-службе, текущие платежи обеспечены до 22 ноября, однако проблема дефицита остаётся актуальной.  

Дефицит электроэнергии связан с критически низким уровнем воды в Джварском водохранилище, что привело к сокращению выработки на ИнгурГЭС. Для покрытия потребностей Абхазия использует коммерческий переток из России.  

Бадра Гунба поручил усилить меры по мобилизации необходимых средств, чтобы обеспечить оплату электроэнергии и не допустить перебоев с её поставками.

Министр энергетики Джансух Нанба ранее заявил, что до конца года Абхазии потребуется выплатить России 650 миллионов рублей за поставленную электроэнергию.  

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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