Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие культуры можно высаживать в ноябре
Как кошка помогает справиться с одиночеством и стрессом
Эффективный способ убрать жировой фартук
Перловка, которая понравится всем: пять простых секретов
Почему жёлтые обои — это лучший выбор для вашего интерьера
Как сочетать белую верхнюю одежду с пастельными и светлыми низами
Длительная езда и пыльные дороги: как это влияет на замену масла
Павел Деревянко рассказал о ролевых играх с невестой в костюме индейца
Секреты цветоводов: как заставить фиалку цвести круглый год

В Греции из-за всеобщей забастовки нарушено железнодорожное, автобусное сообщение, задержаны суда

1:05
Экономика

Рабочие, врачи, учителя, строители и работники транспорта из крупнейших профсоюзов частного и государственного секторов Греции присоединились к забастовке, вызванной последствиями долгового кризиса в стране в 2009–2018 годах, высокой стоимостью жизни, сообщает Reuters.

В Греции из-за всеобщей забастовки нарушено железнодорожное, автобусное сообщение, задержаны суда
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik

Во время долгового кризиса ВВП Греции сократилась на четверть. И это едва не вывело страну из Еврозоны. Экономика Греции восстановилась после долгового кризиса, но зарплаты отстают от среднеевропейских, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения является одним из самых низких в Европейском союзе, а стоимость товаров резко возросла.

GSEE, крупнейший профсоюз частного сектора Греции, представляющий около 2,5 миллионов работников, назвал олигополию источником экономических проблем.

Из-за всеобщей забастовки были задержаны суда, нарушено железнодорожное и автобусное сообщение по всей стране.

Уточнения

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.
 

Олигопо́лия — тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм. Примерами олигополий можно назвать производителей пассажирских самолётов, таких как «Boeing» или «Airbus», производителей автомобилей, таких как «Mercedes-Benz», «BMW».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Домашние животные
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам Аудио 
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Авто
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем Аудио 
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Авто
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
МС-21. Новое поколение российских самолётов готовится принимать пассажиров Дмитрий Плотников Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Йога как способ улучшить физическое состояние и похудеть
Когда лучше обрезать деревья и кустарники
В Греции из-за всеобщей забастовки нарушено железнодорожное, автобусное сообщение, задержаны суда
Зачем закапывать картофельные очистки вблизи куста смородины
Системный сбой: пользователи Windows 11 столкнулись с неразрешимой ошибкой
Беременная невестка Валерии раскрыла, как трёхлетняя дочь отреагировала на скорое пополнение в семье
Как правильно варить картофель: секреты идеального блюда
Стало известно, какие знаменитости стали соседями Светличной по кладбищу
Дмитрий Маликов заговорил о кризисе в браке
Прохор Шаляпин появился на прощании со Светланой Светличной и высказался о перерождении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.