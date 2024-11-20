В Греции из-за всеобщей забастовки нарушено железнодорожное, автобусное сообщение, задержаны суда

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рабочие, врачи, учителя, строители и работники транспорта из крупнейших профсоюзов частного и государственного секторов Греции присоединились к забастовке, вызванной последствиями долгового кризиса в стране в 2009–2018 годах, высокой стоимостью жизни, сообщает Reuters.

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Во время долгового кризиса ВВП Греции сократилась на четверть. И это едва не вывело страну из Еврозоны. Экономика Греции восстановилась после долгового кризиса, но зарплаты отстают от среднеевропейских, валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения является одним из самых низких в Европейском союзе, а стоимость товаров резко возросла.

GSEE, крупнейший профсоюз частного сектора Греции, представляющий около 2,5 миллионов работников, назвал олигополию источником экономических проблем.

Из-за всеобщей забастовки были задержаны суда, нарушено железнодорожное и автобусное сообщение по всей стране.

Уточнения

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.





Олигопо́лия — тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, в которой доминирует крайне малое количество фирм. Примерами олигополий можно назвать производителей пассажирских самолётов, таких как «Boeing» или «Airbus», производителей автомобилей, таких как «Mercedes-Benz», «BMW».



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