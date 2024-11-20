Поставки зерна из России в страны Евросоюза практически прекратились

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 июля Евросоюз утвердил увеличенные пошлины на импорт зерновых, масличных культур и их переработанных продуктов из России и Белоруссии.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

Размер пошлины достигает 95 евро за тонну, что примерно соответствует половине стоимости пшеницы на европейском рынке.

В начале лета экспорт зерна из нашей страны в Европу увеличился почти в два раза, составив 11,8 миллиона евро по сравнению с 6,5 миллиона евро в последнем весеннем месяце.

Однако в июле поставки резко сократились в четыре раза до почти трех миллионов евро, а в августе товарооборот составил 3,7 миллиона евро.

В первом осеннем месяце российские сельскохозяйственные производители отгрузили потребителям ЕС зерно на сумму 21 тысяча евро, как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику Евростата.

Поставки этой продукции сократились после введения повышенных пошлин с июля текущего года.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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