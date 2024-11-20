Поставки зерна из России в страны Евросоюза практически прекратились

С 1 июля Евросоюз утвердил увеличенные пошлины на импорт зерновых, масличных культур и их переработанных продуктов из России и Белоруссии.
Размер пошлины достигает 95 евро за тонну, что примерно соответствует половине стоимости пшеницы на европейском рынке.
В начале лета экспорт зерна из нашей страны в Европу увеличился почти в два раза, составив 11,8 миллиона евро по сравнению с 6,5 миллиона евро в последнем весеннем месяце.
Однако в июле поставки резко сократились в четыре раза до почти трех миллионов евро, а в августе товарооборот составил 3,7 миллиона евро.
В первом осеннем месяце российские сельскохозяйственные производители отгрузили потребителям ЕС зерно на сумму 21 тысяча евро, как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику Евростата.
Поставки этой продукции сократились после введения повышенных пошлин с июля текущего года.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
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