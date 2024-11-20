Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Принц Гарри сделал татуировку на шее
Вредные привычки водителей, которые создают проблемы на дороге
Как часто нужно купать собаку, чтобы не навредить её здоровью
Почему не стоит удалять корни растений с грядки
Почему бананы — лучший продукт для утреннего приема пищи
Natan намекнул, что его выгнали из дома после скандала на реалити-проекте
Эффективный метод борьбы с луковой мухой
Молодая невеста Григорий Лепса познакомилась со старшей дочерью артиста: годится ей в дочери
Звезда популярного телесериала на ТНТ рассказал, почему больше не появляется в кино

Поставки зерна из России в страны Евросоюза практически прекратились

1:07
Экономика

С 1 июля Евросоюз утвердил увеличенные пошлины на импорт зерновых, масличных культур и их переработанных продуктов из России и Белоруссии.

Поставки зерна из России в страны Евросоюза практически прекратились
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

Размер пошлины достигает 95 евро за тонну, что примерно соответствует половине стоимости пшеницы на европейском рынке.

В начале лета экспорт зерна из нашей страны в Европу увеличился почти в два раза, составив 11,8 миллиона евро по сравнению с 6,5 миллиона евро в последнем весеннем месяце.

Однако в июле поставки резко сократились в четыре раза до почти трех миллионов евро, а в августе товарооборот составил 3,7 миллиона евро.

В первом осеннем месяце российские сельскохозяйственные производители отгрузили потребителям ЕС зерно на сумму 21 тысяча евро, как сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику Евростата.

Поставки этой продукции сократились после введения повышенных пошлин с июля текущего года.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
Новости спорта
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет Аудио 
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Шоу-бизнес
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Китай открыл глубоководный порт в Перу и построит такой же в Никарагуа для дублёра Панамского канала Любовь Степушова Один Т-34 против многотысячного гитлеровского гарнизона Сергей Лебедев Праздник к нам приходит. Как в этом году выбрать заведение на новогодний корпоратив Дмитрий Плотников
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Последние материалы
Поставки зерна из России в страны Евросоюза практически прекратились
Эффективный метод борьбы с луковой мухой
Молодая невеста Григорий Лепса познакомилась со старшей дочерью артиста: годится ей в дочери
Звезда популярного телесериала на ТНТ рассказал, почему больше не появляется в кино
Гуф раскрыл, когда выйдет из рехаба
Как правильно заменить колесо при проколе на ходу
Кремль рассказал о графике Путина после удара ATACMS по Брянской области
Тренировка для женщин, чтобы грудь была упругой и подтянутой
Как солнечная активность повлияет на Землю в 2025 году
Инстасамка рассказала о своей бедной жизни до популярности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.