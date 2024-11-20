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Инспекторы МАГАТЭ решили проверить АЭС в Белоруссии

1:32
Экономика

Плановые инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проводятся на Белорусской атомной электростанции, а также в научном учреждении "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны", сообщает EADaily со ссылкой на Государственное агентство по атомному надзору Белоруссии.

Инспекторы МАГАТЭ решили проверить АЭС в Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org by Ralf1969, CC BY-SA 3.0

Мероприятия предусмотрены Соглашением о применении гарантий, который связан с Договором о нераспространении ядерного оружия.

В белорусском ведомстве уточнили, что инспекторы МАГАТЭ осуществят физическую инвентаризацию ядерных материалов, а также проверят полноту и точность отчетной документации.

Основная цель этих инспекций — удостовериться в том, что Белоруссия выполняет свои обязательства по предотвращению нецелевого использования ядерных установок и гарантирует, что ядерный материал используется исключительно в мирных целях.

Стоит отметить, что строительство атомной электростанции поблизости от города Островец, которая состоит из двух реакторных установок с общей мощностью 2400 МВт, началось в 2013 году в сотрудничестве с Россией.

Первый энергоблок был введён в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023 года правительство утвердило акт о приемке второго энергоблока.

На данный момент БелАЭС произвела 37 миллиардов кВт‧ч электроэнергии.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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