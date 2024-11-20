Банкам России разрешат открывать счета удалённо

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит новый экспериментальный правовой режим, передает ТАСС.

Фото: unsplash.com by Bench Accounting, PDM

Он позволит банкам предоставлять услуги по открытию счетов, включая вклады, без необходимости личного присутствия клиента.

Это решение открывает российским кредитным организациям возможность протестировать наиболее эффективные методы удаленной идентификации, что, в свою очередь, поможет им расширить клиентскую базу.

В настоящее время действующее законодательство в области борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма требует, чтобы физическое лицо или его представитель присутствовали лично при открытии банковского счета.

Авторы законопроекта отмечают, что эта норма создает дополнительные трудности для клиентов, влекущие за собой значительные финансовые и временные затраты.

Современные банки прилагают усилия для улучшения процесса предоставления банковских услуг, активно развивая онлайн-сервисы. Это позволяет сократить расходы на содержание большого количества офисов, что нередко приводит к закрытию некоторых точек. В результате клиенты не всегда могут гарантировать свое личное присутствие при открытии банковских счетов.

Уточнения

Банковский счёт — счёт, открываемый банком юридическим или физическим лицам для их участия в безналичном денежном обороте и аккумулировании на счёте безналичных денежных средств для целевого использования.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.