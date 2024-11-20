Хватит всем — запасы нефти в ХМАО обеспечат добычу на долгие годы

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Забозлаев выступил на Югорском экономическом форуме в рамках 28-й окружной научно-практической конференции "Пути реализации нефтегазового потенциала Западной Сибири", пишет URA.RU.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

Он сообщил, что запасов нефти в регионе хватит для добычи в течение ста лет.

"Югра, имея ресурс примерно 20 миллиардов тонн, готова обеспечивать сбалансированную добычу и оставаться нефтяным центром Российской Федерации ещё порядка ста лет. Регион может сохранить долю в общей добыче нефти на уровне 40–45% и ежегодно обеспечивать 220–240 миллионов тонн", — отметил первый заместитель губернатора ХМАО.

Алексей Забозлаев также напомнил, что до введения ограничений ОПЕК+ в Югре добывали 236 миллионов тонн нефти в год. Это позволяло рассчитывать на дальнейший рост отрасли.

Первый вице-губернатор подчеркнул важность внедрения новых технологий и формирования сбалансированной государственной политики для воспроизводства минеральной сырьевой базы.

Уточнения

Организа́ция стран — экспортёров не́фти — международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Неофициальный формат ОПЕК+ был сформирован в ноябре 2016 года из-за недовольства многих нефтедобывающих стран ценами на мировом нефтяном рынке. На январь 2024 года в ОПЕК+ входят 11 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.



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