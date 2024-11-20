Криминальный калькулятор — продажа бумажного НДС становится бизнесом

12 ноября 2024 года Государственная Дума приняла Федеральный Закон N 263208-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 28-1 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", передает ИА RuNews24.ru.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кудинов Сергей Михайлович, адвокат, специализирующийся на налоговых спорах, разъяснил, для чего принят данный закон и каковы последствия для нарушителей.

Этот закон дополнил Уголовный кодекс новой статьей 173.3, которая устанавливает ответственность за организацию деятельности, связанной с представлением в налоговые органы или продажей заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.

Одним из наиболее распространенных правонарушений в налоговой сфере остается приобретение налогоплательщиками так называемого "бумажного НДС". В бухгалтерском учете фиксируются фиктивные сделки, связанные с покупкой товаров или услуг, при этом используются поддельные счета-фактуры.

На практике же товары не отгружаются и не оплачиваются, в результате чего осуществляется вычет так называемого "входящего" НДС, что приводит к занижению суммы налога, которую предстоит уплатить в бюджет. Все сделки формируются исключительно "на бумаге".

По данным депутатов, основанным на информации Федеральной налоговой службы России, компании, прибегая к подобным схемам, в 2021 году недоплатили в бюджет около 1 триллиона рублей.

Согласно данным Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, в 2023 году ущерб от использования таких схем уже превысил 2 триллиона рублей. Для недобросовестных налогоплательщиков, использующих данные методы уклонения от налогов, в Уголовном кодексе уже предусмотрены статьи 198 и 199, касающиеся уклонения от уплаты налогов, а также ст. 327, которая предусматривает ответственность за подделку.

Злоумышленники приобретают учредительные документы компаний, зарегистрированных на подставных лиц, или самостоятельно создают такие организации, используя граждан, которые могут действовать в качестве номинальных директоров, либо же внесение их в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) осуществляется без их ведома.

Эти компании участвуют в создании подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, которые подтверждают налоговые вычеты недобросовестных налогоплательщиков. За свои услуги организаторы таких схем получают незаконное вознаграждение.

Таким образом, основой для привлечения к ответственности становится ущерб, причинённый как отдельным организациям, так и гражданам, а также получение организатором махинаций дохода в значительном и особо крупном размере. Подобные ситуации, вероятно, касаются случаев, когда продажа "бумажного" налога на добавленную стоимость (НДС) становится устойчивым бизнесом, и выявляется лицо, зарабатывающее на данном процессе.

Согласно статье 173 Уголовного кодекса Российской Федерации, за организацию аналогичной деятельности с доходом более 3,5 миллиона рублей предусмотрено следующее наказание:

— штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей;

— либо принудительные работы на срок до четырёх лет;

— либо лишение свободы на срок до четырёх лет с возможным штрафом до 80 тысяч рублей.

Если же незаконные доходы квалифицируются как особо крупные, превышающие 13,5 миллиона рублей, и если организация действий осуществлялась группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, то наказание будет более строгим:

— принудительные работы на срок до пяти лет;

— лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 800 тысяч рублей.

Уточнения

Счёт-факту́ра (фр. facture «счёт, накладная») — документ налогового учёта по исчислению НДС, в котором подтверждается сумма НДС, выставляемая продавцом покупателю.





Декларация (в экономике) — официальное сообщение государственным органам данных о доходах, количестве производимого товара или наличном имуществе. Имущественная декларация — включает сведения об имуществе, облагаемом налогами.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.