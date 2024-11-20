Во что инвестировать в 2025 году, чтобы не упустить выгоду

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

С каждым годом рынок инвестиций продолжает эволюционировать, предлагая новые возможности для сохранения и приумножения капитала.

Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)

В 2025 году инвесторы уделят особое внимание следующим инструментам, которые демонстрируют высокий потенциал.

1. Фонды ETF на перспективные отрасли

Биржевые фонды (ETF) остаются одним из наиболее доступных и популярных инструментов. В 2024 году особое внимание привлекают фонды, ориентированные на отрасли будущего: возобновляемая энергетика, искусственный интеллект, биотехнологии и робототехника

2. Акции компаний с искусственным интеллектом

ИИ становится ключевым драйвером изменений в бизнесе, и компании, которые занимаются разработкой и внедрением искусственного интеллекта, демонстрируют стабильный рост. Такие акции привлекают как долгосрочных, так и краткосрочных инвесторов.

3. Облигации с защитой от инфляции (TIPS)

На фоне экономической нестабильности и возможного роста инфляции многие инвесторы выбирают облигации, привязанные к инфляции. Эти инструменты обеспечивают стабильный доход, защищая капитал от обесценивания.

4. Криптовалюты и блокчейн-проекты

Несмотря на высокую волатильность, криптовалюты продолжают привлекать инвесторов. Особое внимание в 2024 году уделяется проектам с реальным применением блокчейн-технологий в различных сферах — от финансов до логистики.

5. Золото и другие драгметаллы

Традиционно золото и серебро рассматриваются как "тихая гавань" во время экономической нестабильности.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система.



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