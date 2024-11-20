Эксперт рассказал, как отличить фальшивую платёжку за ЖКХ

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт в сфере ЖКХ Андрей Фрадкин предупредил, что среди счетов за жилищно-коммунальные услуги иногда попадаются поддельные квитанции.

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В интервью изданию Life. ru он пояснил, что такие документы могут содержать QR-коды, ведущие на фишинговые сайты, с помощью которых мошенники получают доступ к личным данным плательщика или перенаправляют оплату на свои реквизиты.

Фрадкин отметил, что распознать подделку можно, внимательно изучив квитанцию. Для этого следует проверить имя, адрес, площадь квартиры, номер лицевого счета, а также актуальность данных о показаниях счетчиков и дате последней оплаты. Мошеннические квитанции часто содержат ошибки или неполные данные, так как аферисты не имеют доступа к полной информации о пользователях.

Эксперт порекомендовал при любых сомнениях обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Если подозрения возникли после сканирования QR-кода, важно немедленно закрыть открывшуюся страницу, избегая загрузки любых файлов.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием



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