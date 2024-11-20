Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Разрешивший ВСУ бить по России Макрон обратился к Путину
На горнолыжных курортах Сочи появятся правила безопасности для туристов
Человек не выживает при этих температурах
Секреты идеального парфюма для мужчин и женщин на первое свидание
Запах, который лечит! Ароматерапия для сияющей кожи
Идеи кофе без лактозы: сделайте свой напиток вкусным
Россиянам назвали альтернативу плитке в санузле
Штрафы за ПДД вырастут с 2025 года: что изменится

60% российских учителей жалуются на низкую зарплату и бюрократию

1:10
Экономика

Согласно исследованию, проведённому Институтом образования НИУ ВШЭ совместно с Рыбаков Фондом и Фондом "Университет детства", около 58% российских педагогов отмечают низкий уровень заработной платы, а 64% указывают на высокую бюрократическую нагрузку.

60% российских учителей жалуются на низкую зарплату и бюрократию
Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, CC BY-SA 4.0

Результаты исследования были представлены на пресс-конференции в ТАСС.

Руководитель проектов Рыбаков Фонда Ирина Кондратьева подчеркнула, что многие учителя вынуждены брать дополнительные часы из-за низкой оплаты труда и нехватки кадров в образовательных учреждениях. Также среди проблем, с которыми сталкиваются педагоги, были отмечены отсутствие мотивации у учащихся (59%) и низкий престиж профессии (41%).

В опросе участвовали 1 059 работников школьного и дошкольного образования, преимущественно женщины в возрасте от 45 до 59 лет. Все они были задействованы в программах Рыбаков Фонда, таких как "Университет детства" и "Большая игра имени Льва Выготского".

Уточнения

Учи́тель одна из самых распространённых общественных профессий, направленная на воспитание и обучение следующих поколений (шире — учащихся).

Бюрокра́тия — система управления, осуществляемая управленческим аппаратом, состоящим из должностных лиц, обладающих специальной профессиональной подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными правилами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Авто
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом Аудио 
Когда водителя на автомобиле с запотевшими стеклами лишат прав
Авто
Когда водителя на автомобиле с запотевшими стеклами лишат прав Аудио 
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Авто
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Что сегодня известно о мистической горе Воттоваара Игорь Буккер Сводка с фронта: у ВСУ ещё есть 50 ракет ATACMS, массированный налёт БПЛА на Москву не удался Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как правильно переключать передачи, чтобы не повредить авто
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Последние материалы
Секреты идеального парфюма для мужчин и женщин на первое свидание
Запах, который лечит! Ароматерапия для сияющей кожи
Идеи кофе без лактозы: сделайте свой напиток вкусным
Россиянам назвали альтернативу плитке в санузле
Штрафы за ПДД вырастут с 2025 года: что изменится
Эксперт спрогнозировал динамику цен на российское жилье в 2025 году
Признаки нехватки витаминов: что нужно знать
Почему пилоты боятся садиться на Тибетском нагорье
60% российских учителей жалуются на низкую зарплату и бюрократию
Что делать, если ваш автомобиль издает посторонние шумы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.