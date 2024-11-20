60% российских учителей жалуются на низкую зарплату и бюрократию

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно исследованию, проведённому Институтом образования НИУ ВШЭ совместно с Рыбаков Фондом и Фондом "Университет детства", около 58% российских педагогов отмечают низкий уровень заработной платы, а 64% указывают на высокую бюрократическую нагрузку.

Фото: commons.wikimedia.org by Viktoria.sm2012, CC BY-SA 4.0

Результаты исследования были представлены на пресс-конференции в ТАСС.

Руководитель проектов Рыбаков Фонда Ирина Кондратьева подчеркнула, что многие учителя вынуждены брать дополнительные часы из-за низкой оплаты труда и нехватки кадров в образовательных учреждениях. Также среди проблем, с которыми сталкиваются педагоги, были отмечены отсутствие мотивации у учащихся (59%) и низкий престиж профессии (41%).

В опросе участвовали 1 059 работников школьного и дошкольного образования, преимущественно женщины в возрасте от 45 до 59 лет. Все они были задействованы в программах Рыбаков Фонда, таких как "Университет детства" и "Большая игра имени Льва Выготского".

Уточнения

Учи́тель— одна из самых распространённых общественных профессий, направленная на воспитание и обучение следующих поколений (шире — учащихся).



Бюрокра́тия — система управления, осуществляемая управленческим аппаратом, состоящим из должностных лиц, обладающих специальной профессиональной подготовкой и действующих в рамках полномочий в соответствии с формальными правилами.

