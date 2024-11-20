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Дания ввела первый в мире налог на выбросы метана от коров и свиней

1:07
Экономика

Дания стала первой страной, которая ввела налог на выбросы метана от крупного рогатого скота и свиней. Согласно информации журнала Blick, новое правило начнет действовать с 2030 года.

Дания ввела первый в мире налог на выбросы метана от коров и свиней
Фото: Openverse by mindfrieze, CC BY-SA 2.0

Оно направлено на снижение выбросов парниковых газов и достижение углеродной нейтральности к 2045 году.

В соответствии с двухпартийным соглашением, утверждённым парламентом, выбросы метана будут облагаться налогом в размере 40,2 евро за тонну CO2-эквивалента с дальнейшим увеличением до 100 евро к 2035 году.

Однако для фермеров предусмотрены налоговые льготы, которые снизят фактические расходы до 16 евро за тонну с 2030 года и до 40 евро с 2035 года.

Данный налог является частью крупного соглашения о переходе к более экологичному сельскому хозяйству, заключённого между правительством, отраслевыми ассоциациями и профсоюзами летом текущего года.

Уточнения

Углеки́слый газ — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение в форме кислотного оксида, молекула которого состоит из одного атома углерода и двух атомов кислорода.

Да́ния — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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