Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно знать о подаче документов на визу в Японию
При помощи какого упражнения можно справиться с болью в тазобедренных суставах, рассказал фитнес-тренер
Кухня в коридоре становится новым трендом в дизайне интерьера
Быстрый способ приготовления запечённого картофеля на гарнир
Как выбрать комфортные и красивые колготки на зиму?
Учёные создали способ превращения отходов бурбона в топливо
Как выбрать растения для футуристического сада: советы и рекомендации
Red Wings откроет регулярные рейсы на Шри-Ланку из 12 городов России
Забор за один день: легко и без помощи мастеров

Новые тарифы Трампа грозят ударить по кошелькам американцев

0:57
Экономика

Американские компании обеспокоены планами Дональда Трампа ввести высокие тарифы на импорт.

Новые тарифы Трампа грозят ударить по кошелькам американцев
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Крупные корпорации, такие как Walmart, Apple и Lowe's, предупредили о возможном увеличении цен для потребителей, что может усугубить инфляцию.

Walmart отмечает, что рост тарифов затронет значительную часть их поставок, а Lowe's заявил, что 40% себестоимости товаров компании зависят от импорта. Национальная ассоциация ритейлеров предупреждает о росте цен на одежду, игрушки и бытовую технику, сообщает Reuters.

Экономисты прогнозируют, что 60%-ные тарифы на китайский импорт могут увеличить инфляцию в США на 0,7 процентных пункта. Аналитики отмечают, что компании уже начали диверсифицировать цепочки поставок, но новые тарифы могут серьезно ударить по прибыльности и потребительским ценам.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому
Военные новости
ATACMS. Точная и быстрая дальнобойная ракетная система для удара по Зеленскому Аудио 
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Домашние животные
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам Аудио 
Ошибки при управлении МКПП, которые быстро изнашивают вашу машину
Авто
Ошибки при управлении МКПП, которые быстро изнашивают вашу машину Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Что нужно заменить сразу после покупки машины с пробегом
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Последние материалы
Новые тарифы Трампа грозят ударить по кошелькам американцев
Учёные создали способ превращения отходов бурбона в топливо
Как выбрать комфортные и красивые колготки на зиму?
Как выбрать растения для футуристического сада: советы и рекомендации
Red Wings откроет регулярные рейсы на Шри-Ланку из 12 городов России
Забор за один день: легко и без помощи мастеров
50 полос превратились в пытку для водителей — одна из самых больших пробок в мире
В Южной Корее создали уникальный материал для роботов
Пенсионеры в Германии тратят тысячу евро на базовые нужды
РЖД фиксируют резкий рост грузоперевозок между РФ и Китаем
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.