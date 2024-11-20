Новые тарифы Трампа грозят ударить по кошелькам американцев

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американские компании обеспокоены планами Дональда Трампа ввести высокие тарифы на импорт.

Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Крупные корпорации, такие как Walmart, Apple и Lowe's, предупредили о возможном увеличении цен для потребителей, что может усугубить инфляцию.

Walmart отмечает, что рост тарифов затронет значительную часть их поставок, а Lowe's заявил, что 40% себестоимости товаров компании зависят от импорта. Национальная ассоциация ритейлеров предупреждает о росте цен на одежду, игрушки и бытовую технику, сообщает Reuters.

Экономисты прогнозируют, что 60%-ные тарифы на китайский импорт могут увеличить инфляцию в США на 0,7 процентных пункта. Аналитики отмечают, что компании уже начали диверсифицировать цепочки поставок, но новые тарифы могут серьезно ударить по прибыльности и потребительским ценам.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.



Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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