РЖД фиксируют резкий рост грузоперевозок между РФ и Китаем

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российские железные дороги (РЖД) зафиксировали значительный рост объема грузоперевозок между Россией и Китаем.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

По итогам десяти месяцев 2024 года объем транспортировки грузов достиг 145 млн тонн, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов сообщил, что к концу года ожидается дальнейший рост до 10%. Эти данные были озвучены на Российской транспортной неделе.

При этом прогнозы на 2025 год зависят от провозных возможностей железной дороги.

Уточнения

Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.



Грузоперевозки — процесс, в результате которого совершается перемещение (транспортировка) с места на место каких-либо объектов (грузов) при помощи транспорта.



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