Китайские компании начнут создавать аккумуляторы для Европы

Европейский Союз намерен стимулировать китайские компании создавать производства аккумуляторов на территории Европы.
Для этого Евросоюз предлагает выделить гранты на разработку, но ставит жёсткие условия: китайские компании должны передать интеллектуальные права на продукцию и открыть заводы в ЕС. Такой подход напоминает политику самого Китая, где местные регуляторы требуют аналогичных уступок от зарубежных компаний для работы на внутреннем рынке.
Инициатива направлена на развитие европейского производства аккумуляторов, что становится ключевым фактором в глобальной конкуренции за технологическое лидерство.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.
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