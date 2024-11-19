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Китайские компании начнут создавать аккумуляторы для Европы

0:41
Экономика

Европейский Союз намерен стимулировать китайские компании создавать производства аккумуляторов на территории Европы.

Китайские компании начнут создавать аккумуляторы для Европы
Фото: commons.wikimedia.org by Yo-Co-Man, CC BY-SA 4.0

Для этого Евросоюз предлагает выделить гранты на разработку, но ставит жёсткие условия: китайские компании должны передать интеллектуальные права на продукцию и открыть заводы в ЕС. Такой подход напоминает политику самого Китая, где местные регуляторы требуют аналогичных уступок от зарубежных компаний для работы на внутреннем рынке.

Инициатива направлена на развитие европейского производства аккумуляторов, что становится ключевым фактором в глобальной конкуренции за технологическое лидерство.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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