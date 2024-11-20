Глава ЦБ: Россия впервые использует все экономические ресурсы

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия сейчас впервые использует все доступные экономические ресурсы.
По словам главы Центробанка, в настоящее время в России отмечается крайне низкий уровень безработицы — всего 2,4%. Это уникальный случай для страны, и подобных показателей удалось достичь не так много государств в мире.
Опросы, проведенные Центробанком, свидетельствуют о том, что 73% российских компаний в настоящее время сталкиваются с дефицитом кадров.
В экономике России наблюдаются значительные структурные изменения, что подтверждается ростом инвестиций более чем на 25% за последние три года.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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