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Аналитики рассказали, почему россияне заинтересованы в покупке новостроек

1:05
Экономика

В октябре 2024 года количество заявок на ипотеку снизилось на 50%. Однако рынок не замер совсем, россияне по-прежнему заинтересованы в новостройках, ориентируясь на льготы и субсидии: семейную ипотеку, региональные программы, сообщают аналитики SaaS-платформы TYMY.

Аналитики рассказали, почему россияне заинтересованы в покупке новостроек
Фото: mos.ru is licensed under Public domain

Ключевые драйверы рынка недвижимости сейчас: семейная ипотека и субсидирование ставки застройщиками. Аналитики отмечают, что в течение года рост цен на аренду жилья в России составил более 20%. И пока инфляция высокая и растет ключевая ставка ЦБ, рост цен на жилье не остановится.

Как отмечают эксперты, люди чаще всего сравнивают ипотеку и аренду. И между ними есть существенный дисбаланс — ежемесячный платеж по ипотеке под 25-28% пока выше арендных ставок. Однако эта разница почти нивелирована. Поэтому спрос на ипотеку в новостройках будет сохраняться.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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