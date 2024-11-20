Фермеры Великобритании протестуют против введения налога на наследство

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тысячи фермеров собрались в центре Лондона: кто пешком, кто на тракторах с плакатами "Нет фермеров — нет еды — нет будущего", сообщает Bloomberg.

Фото: flickr.com by BASFPlantScience, CC BY 2.0

Власти настаивают на изменении налога на наследство, согласно которому сельскохозяйственные угодья стоимостью более 1 миллиона фунтов стерлингов облагаются налогом в размере 20%, выплаты растянутся на 10 лет после передачи по наследству. Правительство утверждает, что большинство ферм не пострадают от этого, и, по оценкам, только около 500 ферм будут ежегодно облагаться налогом на наследство.

"При низком доходе с фермы ни один банк не одолжил бы мне денег, чтобы вытащить моих детей из этой ямы, — говорит Уайз, которая оценила свою ферму примерно в 4 миллиона фунтов стерлингов. — Даже если бы одолжили, это разрушило бы наш бизнес и не позволило бы реинвестировать или развиваться в течение более чем десяти лет".

Ранее сообщалось, что во Франции сельхозпроизводители тоже вышли на улицы, чтобы выразить протест против политики сокращения субсидий на топливо, отсутствия поддержки в условиях возросших климатических рисков и изменений в торговой политике.

Уточнения

Налог на наследство — прямой налог, которым облагается имущество и/или денежные средства покойного. Плательщиком данного налога является наследник покойного.





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