Вучич заявил о гордости за позицию Сербии по антироссийским санкциям

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул неизменность позиции Белграда по отношению к конфликту на Украине, заявив, что страна не поддерживает антироссийские санкции Запада.

Фото: flickr.com by European People's Party, CC BY 2.0

В своем обращении к нации он отметил, что Сербия с самого начала военных действий четко обозначила свою позицию. Спустя тысячу дней с начала конфликта Белград остается верен своему курсу, несмотря на значительное внешнее давление.

Вучич назвал эту политику самой серьезной и ответственной, добавив, что гордится способностью Сербии защищать свои национальные интересы в столь сложных условиях.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.



Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.