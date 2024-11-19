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Грецию парализовала 24-часовая забастовка против роста цен

0:49
Экономика

В Греции началась 24-часовая всеобщая забастовка, организованная Всеобщей конфедерацией труда (GSEE) и Высшим советом профсоюза госсектора (ADEDY).

Грецию парализовала 24-часовая забастовка против роста цен
Фото: commons.wikimedia.org by George E. Koronaios, CC BY-SA 4.0

Основными причинами стали рост цен, монополизация рынка и доминирование картелей.

Акция затронет транспортную инфраструктуру: в Афинах общественный транспорт будет работать с 9 утра до 9 вечера, а железные дороги и морские перевозки полностью остановятся на сутки. К забастовке присоединились налоговые органы, страховые фонды, работники администраций, строители, банковские служащие и преподаватели.

Протесты дополняются митингами на главных площадях Афин, организованными активистами профсоюзов, включая ПАМЕ, поддерживаемый Компартией Греции.

Уточнения

Гре́ция (греч. Ελλάδα МФА: ), официально — Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία [eliniˈki ðimokraˈtia]), — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией.

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! «хватит! довольно!»), или ста́чка — коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться от работодателя или руководства выполнения каких-либо требований; один из способов разрешения трудовых споров.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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