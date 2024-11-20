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По мере роста урожая цены на оливковое масло будут стабилизироваться

0:56
Экономика

Испанская компания Deoleo, крупнейший в мире производитель оливкового масла, заявила, что многолетний кризис, вызванный засухой, из-за которого цены на "жидкое золото" резко выросли, подходит к концу, сообщает Zero Hedge.

По мере роста урожая цены на оливковое масло будут стабилизироваться
Фото: freepik.com by kotkoa is licensed under Free More info

В Испании начинается благоприятный сезон сбора урожая 2024-2025 годов. Ожидается, что в ближайшие месяцы цены на оливковое масло в супермаркетах снизятся.

Мигель Анхель Гусман, директор по продажам Deoleo, отметил в интервью CNBC:

"Мы всё ещё переживаем период роста цен на оливковое масло, особенно на более качественные сорта, то есть оливковое масло первого отжима. Однако перспективы на ближайшие месяцы позитивные, поскольку ожидается, что рынок начнет стабилизироваться по мере сбора нового урожая и увеличения предложения".

Уточнения

Суперма́ркет (supermarket с англ. — «сверхрынок») — крупный универса́м (универмаг самообслуживания) по продаже полного ассортимента пищевых продуктов и напитков, а также предметов домашнего хозяйства и т.д.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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