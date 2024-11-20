Определились топ-7 регионов России по объёму помощи малому и среднему бизнесу в 2024 году

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала этого года наибольшие объемы финансирования были привлечены малыми и средними предприятиями Москвы, составившими 40,3 миллиарда рублей.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Вторую позицию по данному показателю занимает Московская область с 25 миллиардами рублей, а замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, который привлек 17,2 миллиарда рублей, согласно информации агентства ТАСС.

Четвертую строчку в рейтинге занимает Новосибирская область, где финансирование составило 11,1 миллиарда рублей.

Пятерку замыкает Свердловская область с показателем 10,8 миллиарда рублей, а на шестом месте находится Нижегородская область с 10,4 миллиарда.

Татарстан оказался на седьмом месте среди российских регионов по объему финансирования малых и средних предприятий, получив за период с января по сентябрь 2024 года 9,6 миллиарда рублей на поддержку бизнеса.

В целом по стране малые и средние предприятия в промышленности привлекли более 309,4 миллиарда рублей с начала года в рамках программ национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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