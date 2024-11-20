Долг АвтоВАЗа вырос до 100 млрд рублей — обсуждаются меры поддержки

Согласно сообщениям информационного агентства interfax. ru, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил, что долговые обязательства компании составляют примерно 100 миллиардов рублей. Также есть дополнительные расходы на проценты в размере около 20 миллиардов рублей ежегодно.
Несмотря на такую финансовую нагрузку, "АвтоВАЗ" намерен завершить третий год подряд с положительным финансовым результатом.
Соколов отметил, что выплаты по кредитам существенно влияют на финансовую маржинальность бизнеса. Тем не менее, он выразил уверенность в том, что компания сможет достичь положительного итога по итогам года.
Ранее Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации "Ростех", заявил, что российские власти рассматривают возможность предоставления поддержки "АвтоВАЗу" в связи с увеличением его долговой нагрузки.
Чемезов подтвердил, что уровень кредитной нагрузки компании действительно высок. Также он акцентировал внимание на том, что "АвтоВАЗ" продолжает инвестировать в локализацию производства, увеличивает объемы выпуска и обновляет свой модельный ряд.
Он подчеркнул, что без вложений невозможно добиться конкурентоспособности на рынке.
В то же время наблюдается увеличение выплат по кредитам в результате роста ключевой процентной ставки, что приводит к дополнительным расходам на миллиарды рублей в год.
Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.
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