Долг АвтоВАЗа вырос до 100 млрд рублей — обсуждаются меры поддержки

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно сообщениям информационного агентства interfax. ru, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов сообщил, что долговые обязательства компании составляют примерно 100 миллиардов рублей. Также есть дополнительные расходы на проценты в размере около 20 миллиардов рублей ежегодно.

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Несмотря на такую финансовую нагрузку, "АвтоВАЗ" намерен завершить третий год подряд с положительным финансовым результатом.

Соколов отметил, что выплаты по кредитам существенно влияют на финансовую маржинальность бизнеса. Тем не менее, он выразил уверенность в том, что компания сможет достичь положительного итога по итогам года.

Ранее Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации "Ростех", заявил, что российские власти рассматривают возможность предоставления поддержки "АвтоВАЗу" в связи с увеличением его долговой нагрузки.

Чемезов подтвердил, что уровень кредитной нагрузки компании действительно высок. Также он акцентировал внимание на том, что "АвтоВАЗ" продолжает инвестировать в локализацию производства, увеличивает объемы выпуска и обновляет свой модельный ряд.

Он подчеркнул, что без вложений невозможно добиться конкурентоспособности на рынке.

В то же время наблюдается увеличение выплат по кредитам в результате роста ключевой процентной ставки, что приводит к дополнительным расходам на миллиарды рублей в год.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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