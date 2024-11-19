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Газ на выгодных условиях — Сербия готовится к рекордному потреблению в зимний период

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Экономика

Сербия закупает российский газ по цене, которая составляет 60-63% от среднего рыночного значения. Как сообщил президент Сербии Александр Вучич, в отопительный сезон потребность в этом ресурсе достигает рекордных показателей.

Газ на выгодных условиях — Сербия готовится к рекордному потреблению в зимний период
Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

"Мы вступаем в переговоры с российской стороной и уверен, что сможем достичь выгодного соглашения. Сейчас мы платим 323 доллара за тысячу кубометров газа, а цена на голландской бирже TTF составляет 520 долларов. Таким образом, Сербия платит за газ 60-63% рыночной стоимости, что даёт нам значительные преимущества в производстве энергии на газовых электростанциях и в обеспечении населения", — сказал президент Сербии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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