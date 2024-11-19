Россия утвердила новую ядерную доктрину — мировые рынки отреагировали падением

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия утвердила обновленные основы государственной политики в области ядерного сдерживания, что вызвало негативную реакцию мировых фондовых рынков. Индексы существенно снизились в ответ на эту новость, сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

19 ноября фьючерсы на индекс S&P 500 упали на 0,5%. Также снизилась доходность 10-летних казначейских облигаций США, которая уменьшилась на семь базисных пунктов и составила 4,34%.

Падение затронуло и европейские рынки. Индекс Stoxx 600, который отслеживает динамику фондовых рынков Европы, снизился на 1%, а евро упал на 0,5%.

19 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания.

В документе указано, что Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, и его использование — крайняя мера. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что обновленная ядерная доктрина является зеркальным ответом на позицию Запада.

Уточнения

А́томное (или я́дерное) ору́жие — оружие массового поражения, действие которого основано на поражающих факторах ядерного или термоядерного взрыва.





Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





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