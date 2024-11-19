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Латинская Америка может вытеснить сельхозпродукцию Евросоюза с рынка

1:12
Экономика

Если будет подписано соглашение о свободной торговле между Европейским Союзом и Южноамериканским общим рынком (Меркосур), сельскохозяйственная продукция из крупнейших стран Латинской Америки может вытеснить европейские товары, сделав их неконкурентоспособными. Такой прогноз озвучил первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев, сообщают "Вести".

Латинская Америка может вытеснить сельхозпродукцию Евросоюза с рынка
Фото: wikimedia.org by Unknown author, CC0

Он отметил, что снижение взаимных пошлин между ЕС и Меркосур приведёт к тому, что сельхозпродукция из Латинской Америки, производимая по гораздо более низким ценам, может заполнить рынок Европы. Это сделает продукцию европейских фермеров неконкурентоспособной, что приведёт к убыткам и протестам со стороны сельхозпроизводителей.

В связи с этим фермеры по всей Франции начали акции протеста против соглашения. Глава Национальной федерации профсоюзов фермеров (FNSEA) Арно Руссо заявил, что акции могут вызвать проблемы с движением, однако основная цель — донести до общественности трудное положение сельского хозяйства, а не создавать проблемы для граждан.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
 

Лати́нская Аме́рика — собирательное наименование американских стран и территорий, использующих на официальном уровне романские языки, прежде всего, испанский и португальский, иногда также французский.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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