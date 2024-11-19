Фермеры стран Евросоюза планируют инвестировать в российский рынок меха

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские фермеры намерены выйти на российский рынок с инвестициями, поскольку производство пушнины становится более выгодным в России, сообщают "Известия".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По данным экспертов, с 2013 года производство пушнины в Европе сократилось в шесть раз. Причинами стали "зелёная повестка" и антироссийские санкции, которые закрыли экспорт меха в Россию, являвшуюся ключевым рынком для ЕС.

Снижение производства меховых изделий наблюдается по всему миру. Так, в России за 10 лет объём производства сократился с 2 миллионов до 1,2 тысячи шкурок. Число компаний, занимающихся мехом, уменьшилось на четверть, а иностранные трейдеры почти полностью ушли с рынка. По данным на 2023 год, в стране осталось только две таких компании.

Несмотря на это, внутренний рынок России остаётся стабильным, а качество местного меха неизменно высоко. Например, лучший баргузинский соболь традиционно продаётся на аукционе "Союзпушнина" в Санкт-Петербурге.

В 2024 году в России планируется произвести 1,1 миллиона шкурок натурального меха, а объём выручки составит около 3 миллиардов рублей. Кроме того, аналитики отметили интерес россиян к дорогим изделиям: в 2023 году самым дорогим приобретением стал жилет из рыси за 100 миллионов рублей, а средняя стоимость меховых изделий составила 70,9 тысячи рублей.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.