Google придётся продать Chrome

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Антимонопольные органы США призывают, чтобы суд обязал Google продать Chrome, сообщает Bloomberg.

Фото: Flickr by Anthony Quintano, CC BY 2.0

Будучи самым популярным браузером в мире, Chrome представляет собой ключевую точку доступа, которой пользуются многие люди.

По данным StatCounter, сервиса аналитики веб-трафика, браузер Chrome занимает около 61% рынка в США.

По словам источников, антимонопольные органы считают, что Google должна отделить операционную систему Android для смартфонов от других своих продуктов, включая поиск и магазин мобильных приложений Google Play, которые сейчас продаются как единое целое.

Они также требуют, чтобы Google делилась с рекламодателями большим количеством информации и предоставляла им больше контроля над тем, где будет показываться их реклама.

Уточнения

Бра́узер веб-обозреватель или веб-браузер (от англ. web browser, МФА: [wɛb ˈbraʊ.zə(ɹ), -zɚ]; устар. бро́узер) — прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач.



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