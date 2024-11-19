Стало известно, на что будут направлены в Нижегородской области федеральные ассигнования в размере 42,9 млрд рублей

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Государственная Дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 год, пишет РБК.

Фото: Adobe Stock by Larisa, PDM

Нижегородская область получит дополнительные средства в размере 31,1 миллиарда рублей, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Общий объём федеральных ассигнований для региона составит 42,9 миллиарда рублей.

По словам Егора Полякова, большая часть этих средств будет направлена на социальные нужды. В частности, 5,5 миллиарда рублей выделено на модернизацию здравоохранения, из них 3,6 миллиарда — на первичное звено медицинской помощи.

На образование выделено 3,1 миллиарда рублей: эти средства пойдут на капитальный ремонт и строительство школ и детских садов.

Кроме того, предусмотрены инвестиции в инфраструктурные проекты. Так, 5,4 миллиарда рублей будет направлено на развитие ИТ-кампуса "НЕЙМАРК", а 3,9 миллиарда рублей — на обновление наземного электротранспорта.

Уточнения

Бюджетные ассигнования — максимальные объемы бюджетных средств, предусмотренные на исполнение бюджетных обязательств публично-правового образования.





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