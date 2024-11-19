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Топ-менеджмент Renaissance Capital хотел выкупить британское подразделение, но получил отказ от Онэксима Михаила Прохорова

1:05
Экономика

Согласно отчёту инвестбанка за 2023 год, группа "Онэксим", принадлежащая Михаилу Прохорову, не станет продавать британское подразделение Renaissance Capital его топ-менеджменту, сообщает РБК.

Топ-менеджмент Renaissance Capital хотел выкупить британское подразделение, но получил отказ от Онэксима Михаила Прохорова
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В документе отмечается, что руководство предложило отделиться от компании, но конечный бенефициар намерен сохранить владение фирмой, поэтому вариант выкупа больше не рассматривается.

В ноябре "Онэксим" продала российский бизнес "Ренессанс капитала" топ-менеджерам компании — Максиму Орловскому, Владимиру Курову и Игорю Даниленко.

Ранее, в 2023 году, группа сообщала о реструктуризации своего бизнеса.

Предполагалось, что британское подразделение продолжит ориентироваться на работу с высокорискованными и развивающимися рынками.

Однако летом 2023 года источник, близкий к группе, рассказал Frank Media, что работа лондонского офиса находится в "замороженном состоянии". 

Уточнения

Реструктуриза́ция предприя́тия — целенаправленное изменение структуры компании и входящих в неё элементов, которые формируют её бизнес, в связи с воздействиями, оказываемыми факторами внешней или внутренней среды.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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