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Увеличились финансовые претензии Дубненского машиностроительного завода к пермскому АО Протон-ПМ

1:03
Экономика

Дубненский машиностроительный завод (ДМЗ) увеличил размер финансовых требований к пермскому АО "Протон-ПМ", сообщает URA.RU со ссылкой на данные Арбитражного суда Пермского края.

Увеличились финансовые претензии Дубненского машиностроительного завода к пермскому АО Протон-ПМ
Фото: flickr.com by Brian Turner, CC BY 2.0

Теперь вместо 700 миллионов рублей компания должна будет выплатить более 4,7 миллиарда, как следует из судебных документов.

В 2018 году между ДМЗ и "Протон-ПМ" был заключён договор, согласно которому пермское предприятие должно было до 31 декабря 2020 года поставить продукцию на сумму 5,2 миллиарда рублей.

Однако конкретные детали относительно того, что именно должно было быть поставлено, не уточнялись.

"Протон-ПМ" специализируется на производстве двигателей для космических ракет, в то время как ДМЗ занимается выпуском авиационного управляемого вооружения и средств его наземного обеспечения.

Уточнения

Претензия - предъявление своих прав на что-либо, кого-либо, требование чего-либо; в юриспруденции, заявление кредитора, покупателя, заказчика, выражающее протест должнику, поставщику, подрядчику по поводу нарушения условий соглашения, договора, письменное требование, адресованное должнику, об устранении нарушений исполнения обязательства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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