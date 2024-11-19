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Цены на ингредиенты традиционного новогоднего салата россиян могут вырасти на 10-25%

1:39
Экономика

Стоимость салата "Оливье", который является неотъемлемой частью традиционного новогоднего застолья в России, в 2024 году может вырасти. Как пояснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова, рост цен варьируется в зависимости от региона, информирует сайт aif.ru.

Цены на ингредиенты традиционного новогоднего салата россиян могут вырасти на 10-25%
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, CC BY-SA 4.0

Ключевым фактором, влияющим на расходы на традиционное новогоднее блюдо в этом году, стало резкое удорожание овощей, наблюдаемое с начала 2024 года.

Долгова указала на значительный рост цен на картофель, который стал самым дорогим компонентом салата "Оливье". По данным Росстата, цена на картофель по сравнению с декабрем 2023 года возросла на 64,14%.

Лук репчатый занял вторую позицию с увеличением стоимости на 25,47%.

Морковь и вареная колбаса подорожали на 7,6% и 5% соответственно, тогда как стоимость майонеза возросла на 3,9%. В то же время яйца, наоборот, подешевели на 17,5%. 

Важно отметить, что в преддверии Нового года цены на продукты могут продолжать меняться.

Таким образом, в среднем, салат "Оливье" обойдется покупателям дороже прошлогоднего на 10-25%, в зависимости от конкретного рецепта и ценовой ситуации в регионе.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом, копчённой или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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