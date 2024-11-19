Малые АЭС могут включить в систему рынка углеродных единиц

Ради снижения углеродной нагрузки и декарбонизации атомные станции малой мощности могут сделать частью рынка зеленой сертификации, заявила директор департамента по устойчивому развитию ГК "Росатом" Полина Лион.
В ходе мероприятий COP29 она заявила, что пока рассматриваются варианты, каким образом проекты малых атомных станций могут стать участники рынка углеродных единиц. Подобный этап позволит внести существенный вклад атомной энергетики в низкоуглеродную повестку.
Лион напомнила, что Россия одной из первых включила атомную энергетику в "зелёную таксономию", тем самым заявив о себе как об ответственном пользователе ресурсов.
Появление "атомных сертификатов" дополнило общую картину. Этот бизнес-инструмент по сокращению углеродного следа предназначен в том числе и для частных компаний. Процедуру по получению сертификатов смогли пройти три российские АЭС и четыре ветропарка "Росатома".
Лион подчеркнула, что уже есть ответственные российские производители, которые имеют возможность приобрести атомные сертификаты ради достижения национальных целей декарбонизации.
Подведя итог, Лион подчеркнула, что климатическая повестка — это не просто слова, это разного рода инструменты и финансирование.
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