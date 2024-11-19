Европа на игле: зависимость от российского СПГ растёт быстрее цен на топливо

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию достиг рекордных уровней с начала поставок в 2018 году, сообщает Bloomberg.
Одним из факторов роста французского импорта российского газа стали поставки через немецкую государственную энергетическую компанию.
Представитель Министерства энергетики Франции пояснил, что часть российского СПГ, поступающего в страну, затем направляется в другие страны Восточной Европы для дальнейшего использования.
Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе значительно возросли, достигнув отметки в 516 долларов за тысячу кубометров.15 ноября фьючерсные контракты на поставки газа в декабре впервые с декабря 2023 года превысили 500 долларов.
В России отметили, что поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые Европа продолжает принимать, будут увеличиваться до конца года.
Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.
Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
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