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Европа на игле: зависимость от российского СПГ растёт быстрее цен на топливо

1:03
Экономика

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России во Францию достиг рекордных уровней с начала поставок в 2018 году, сообщает Bloomberg.

Европа на игле: зависимость от российского СПГ растёт быстрее цен на топливо
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

Одним из факторов роста французского импорта российского газа стали поставки через немецкую государственную энергетическую компанию.

Представитель Министерства энергетики Франции пояснил, что часть российского СПГ, поступающего в страну, затем направляется в другие страны Восточной Европы для дальнейшего использования.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе значительно возросли, достигнув отметки в 516 долларов за тысячу кубометров.15 ноября фьючерсные контракты на поставки газа в декабре впервые с декабря 2023 года превысили 500 долларов.

В России отметили, что поставки сжиженного природного газа (СПГ), которые Европа продолжает принимать, будут увеличиваться до конца года.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере.

Фра́нция — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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